Правительство Мадьяра изменит конституцию для отстранения президента Венгрии
Кабинет венгерского премьер-министра Петера Мадьяра подготовит поправки в конституцию, которые позволят отстранить от должности нынешнего президента Тамаша Шуйока. Об этом рассказал господин Мадьяр во время выступления в парламенте.
Петер Мадьяр
Фото: Laia Ros / Reuters
«На следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Тамаша Шуйока будут прекращены, и точка», — заявил венгерский премьер (цитата по ТАСС). Он также объявил, что в сентябре начнется разработка нового основного закона, в которой будет участвовать все венгерское общество. Конституция будет утверждена на общенациональном референдуме, добавил Петер Мадьяр.
Премьер подчеркнул, что еще до завершения разработки конституции парламент изберет нового президента на срок не более пяти лет. Одной из его важнейших задач станет восстановление авторитета института президента, сообщил господин Мадьяр.
Петер Мадьяр обвинял президента Шуйока в игнорировании злоупотреблений правительства Виктора Орбана. После избрания на пост премьера господин Мадьяр призвал главу государства уйти в отставку, однако тот покидать пост отказался. 1 июня премьер-министр пригрозил внести поправки в конституцию для отстранения господина Шуйока от должности. По его словам, власти не хотят прибегать к импичменту ради сохранения авторитета должности.
Согласно конституции Венгрии, парламент может инициировать импичмент 2/3 голосов, если президент умышленно нарушил конституцию или другой закон. Отстранение должен утвердить Конституционный суд.
Инициатива Петера Мадьяра по отстранению президента Тамаша Шуйока стала одним из первых шагов нового правительства, сформированного после победы оппозиционной партии «Тиса» на апрельских парламентских выборах 2026 года. Партия получила конституционное большинство — 141 из 199 мест в парламенте, что позволяет ей вносить изменения в Основной закон страны. Мадьяра избрали премьер-министром 9 мая, и в своей первой речи он призвал Шуйока уйти в отставку до 31 мая, обвиняя его в игнорировании злоупотреблений предыдущего правительства Виктора Орбана.
Тамаш Шуйок, который занял пост президента в 2024 году после отставки Каталин Новак из-за скандала с помилованием, отклонил требование Мадьяра, заявив, что не видит конституционных или юридических оснований для ухода. Шуйок был избран парламентом большинством голосов по предложению правящих партий «Фидес» и Христианско-демократической народной партии, которые до выборов имели большинство в парламенте. Отстранение президента через импичмент возможно при двух третях голосов парламента и утверждении Конституционным судом. Мадьяр же предпочитает изменение конституции, чтобы не прибегать к импичменту.