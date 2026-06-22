Человек-доллар

Сегодня стало известно о смерти в США известного экономиста Алана Гринспена, который возглавлял ФРС при четырех американских президентах — с 1987 по 2006 год. О наследии Гринспена будут долго и много спорить. Одни вспоминают его вклад в экономический рост США в конце 1980-х — начале 2000-х годов — когда весь остальной мир переживал многочисленные потрясения. Другие полагают, что именно Алан Гринспен заложил основы ипотечного кризиса США, переросшего в 2008–2010 годах в мировой финансовый кризис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава ФРС США Алан Гринспен

Фото: Mike Theiler / Reuters, Mike Theiler / File Photo / Reuters Бывший глава ФРС США Алан Гринспен

Фото: Mike Theiler / Reuters, Mike Theiler / File Photo / Reuters

Алан Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке. Отучившись в Нью-Йоркском университете, он стал преподавать в нем экономику и одновременно руководил консалтинговой фирмой Townsend-Greenspan & Co. В 1960-х годах Гринспен занимал должность директора по исследованиям внутренней политики в избирательном штабе Ричарда Никсона, а после избрания Никсона на пост президента стал его советником.

В 1974 году Алан Гринспен стал председателем Совета экономических советников и оставался на этом посту на протяжении всего президентства Джеральда Форда. После поражения Форда на выборах 1976 года Гринспен вернулся к работе экономического консультанта и продолжал ее до своего назначения в ФРС.

На пост главы ФРС Алана Гринспена в августе 1987 года номинировал президент Рональд Рейган. Позднее его переутверждали на эту должность пять раз.

В итоге Алан Гринспен стал вторым по длительности пребывания на посту главой ФРС после Уильяма Мартина, который возглавлял американский ЦБ с 1951 по 1970 год.

Господин Гринспен стал настоящей эпохой для США и мировых финансовых рынков. Спустя два месяца после его назначения, в октябре 1987 года, на американском фондовом рынке грянул «черный понедельник»: индекс Dow Jones обвалился на 22%. Однако решительные действия Гринспена, объявившего, что ФРС готова «служить источником ликвидности для поддержки экономической и финансовой систем», помогли рынку быстро восстановиться.

Алан Гринспен застал на своем посту падение СССР и азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов. При нем американский ВВП увеличился на 72%. Темпы роста экономики США превысили темпы роста других индустриально развитых стран. 11 августа 1987 года, в первый рабочий день господина Гринспена, индекс Dow Jones составлял 2680 пунктов, а 31 января 2006 года, в последний рабочий день — 10 870 пунктов. Количество рабочих мест в Америке за 18 лет увеличилось на 32,1 млн, то есть на 31%.

При господине Гринспене экономика США развивалась почти без спадов — было только два коротких — в 1990–1991 годах и в 2001 году, после терактов 11 сентября.

Именно теракты 11 сентября 2001 года, по мнению ряда исследователей, побудили ФРС во главе с Аланом Гринспеном к началу политики, которая позднее привела к мировому финансовому кризису. Чтобы стимулировать американскую экономику и потребителей, застывших в ужасе от терактов и боявшихся летать на самолетах, брать крупные кредиты на долгий срок, делать крупные покупки, в том числе недвижимости, Алан Гринспен начал политику низких учетных ставок, сделав займы очень доступными. В первой половине 2000-х годов это дало быстрый результат — экономика восстановилась, а к потребителям, которые могли чуть ли не бесплатно купить в ипотеку машину или дом, вернулась уверенность.

Но уже в 2005–2006 годах стали появляться тревожные сигналы. Американские банки и ипотечные компании стали активно продвигать ипотечные займы среди неплатежеспособного населения в надежде, что дешевый доллар — это навсегда, а люди, которые не могут купить холодильник, смогут перекредитоваться по займу на целый дом. Такая ипотека получила название subprime mortgage — высокорисковая ипотека. В середине 2000-х годов по таким займам стали резко нарастать дефолты.

В итоге в 2006 году Алана Гринспена на посту главы ФРС сменил Бен Бернанке. Он попытался разгрести снежный ком плохих ипотечных кредитов ужесточением фискальной политики, но было уже поздно.

В начале 2008 года многомиллиардные дефолты по ипотеке привели к гигантским потерям в американских банках, которые резко свернули программы всего кредитования. Приведший к этому кризис заемной ликвидности в США осенью 2008 году привел к мировому финансовому кризису.

Когда в октябре 2008 года в Конгрессе США разбирались с виновниками финансового кризиса, туда вызвали и Алана Гринспена. Он заявил, что до сих пор находится в шоке и не верит тому, что произошло. Экономист и финансист, которому уже тогда было 82 года, сказал, что «пытался предупредить о рискованности некоторых ипотечных кредитов». Но экономический ущерб, нанесенный лопнувшим пузырем, «оказался гораздо масштабнее, чем я мог себе представить». Позже Алан Гринспен утверждал, что низкие процентные ставки, установленные им и ФРС, не стали причиной пузыря на рынке недвижимости и последовавшего за ним кризиса. По словам господина Гринспена, он был прав в 70% решений, принятых им на посту главы ФРС.

В 2018 году Алан Гринспен выпустил книгу «Капитализм в Америке: история».

Евгений Хвостик