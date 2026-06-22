Губернатор Ямала Артюхов получил золотой знак ГТО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов получил золотой знак ГТО. Награду 38-летнему главе региона вручил директор департамента спорта Александр Кусенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Нормативы господин Артюхов выполнил в прошлом году во время «Честного маршрута». Он показал свои навыки в стрельбе, беге на разные дистанции и подтягивании.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов вернулся из двухдневной поездки в тундру Пуровского района, где жил вместе с семьей кочевников Агичевых.

Полина Бабинцева