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Губернатор Ямала Артюхов получил золотой знак ГТО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов получил золотой знак ГТО. Награду 38-летнему главе региона вручил директор департамента спорта Александр Кусенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Дмитрий Артюхов (слева)

Дмитрий Артюхов (слева)

Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»

Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»

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Дмитрий Артюхов (слева)

Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»

Фото: Telegram-канал «Ямал. Официально»

Нормативы господин Артюхов выполнил в прошлом году во время «Честного маршрута». Он показал свои навыки в стрельбе, беге на разные дистанции и подтягивании.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов вернулся из двухдневной поездки в тундру Пуровского района, где жил вместе с семьей кочевников Агичевых.

Полина Бабинцева

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