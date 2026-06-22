Губернатор Ямала Артюхов получил золотой знак ГТО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов получил золотой знак ГТО. Награду 38-летнему главе региона вручил директор департамента спорта Александр Кусенко, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
1 / 2
Нормативы господин Артюхов выполнил в прошлом году во время «Честного маршрута». Он показал свои навыки в стрельбе, беге на разные дистанции и подтягивании.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов вернулся из двухдневной поездки в тундру Пуровского района, где жил вместе с семьей кочевников Агичевых.