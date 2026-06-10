Глава Ямала вернулся из поездки в тундру, где жил у кочевников

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вернулся из двухдневной поездки в тундру Пуровского района, где жил вместе с семьей кочевников Агичевых, сообщили в окружном правительстве. Его поездка в тундру в этом году стала пятой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Семья Агичевых — одна из известных династий Пуровского района. Ее члены занимаются рыболовством, оленеводством, охотой, национальными ремеслами и спортом. С ними губернатор собирал стадо, заготавливал детали для упряжки, обрабатывал шкуры оленей, готовил вместе с хозяйкой чума Лилией Агичевой фирменное блюдо семьи и рыбачил.

На стойбище семьи Дмитрий Артюхов провел Совет старейшин, в котором приняли участие 15 пуровских тундровиков. «Обсудили насущные проблемы: от хозяйствования до социальных вопросов. Кто-то уже в преклонном возрасте — нужно посмотреть по медицинской помощи, по санаторным путевкам. Есть вопросы развития национальных поселков: поддержание социальной сферы, развитие транспортного сообщения. Вопросы, которые можно решить оперативно прямо на месте, тоже возьмем на контроль, чтобы то, что волнует наших земляков, решалось быстро»,— сказал глава региона. На встрече господин Артюхов также представил тундровикам обновленную ветеринарную аптечку.

Напомним, о своей поездке к семье Агичевых губернатор Ямала объявил 7 июня.

Ирина Пичурина