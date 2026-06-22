Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер был сторонником того, чтобы поддерживать отношения Британии и России на нулевом уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений... Много вопросов, что, может быть, после него (Кира Стармера.— “Ъ”) будет лучше. Но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений»,— сказал господин Песков.

Сегодня Кир Стармер объявил, что уходит с поста главы Лейбористской партии. В связи с этим он будет обязан сложить полномочия премьер-министра Великобритании. В июле пройдут выборы главы партии, который займет место главы правительства. Крайний срок проведения этих процедур — до 1 сентября.

Реакция СМИ на отставку Кира Стармера — в подборке «Ъ».