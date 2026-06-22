Песков оценил диалог России и Британии при Стармере
Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер был сторонником того, чтобы поддерживать отношения Британии и России на нулевом уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений... Много вопросов, что, может быть, после него (Кира Стармера.— “Ъ”) будет лучше. Но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений»,— сказал господин Песков.
Сегодня Кир Стармер объявил, что уходит с поста главы Лейбористской партии. В связи с этим он будет обязан сложить полномочия премьер-министра Великобритании. В июле пройдут выборы главы партии, который займет место главы правительства. Крайний срок проведения этих процедур — до 1 сентября.
Реакция СМИ на отставку Кира Стармера — в подборке «Ъ».
Уход Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании и главы Лейбористской партии является результатом внутриполитического кризиса, начавшегося с поражения лейбористов на муниципальных выборах в мае 2026 года и падения его личных рейтингов. Критика внутри партии усилилась после отставок в кабинете министров, связанных со скандалом вокруг уплаты налогов правой рукой Стармера Анджелой Райнер и связями назначенного им посла Питера Мендельсона с Джеффри Эпштейном. Несмотря на призывы к отставке, которые достигли необходимого порога для смены лидера партии, Стармер изначально заявлял о намерении бороться за свою должность.
В отношении России и российско-британских отношений Великобритания под руководством Стармера проводила последовательно конфронтационную политику. Лондон неоднократно расширял антироссийские санкции, в том числе против финансовых структур и компаний, а также вводил ограничения для физических лиц. Британские власти также обсуждали возможность снятия запрета на удары украинскими силами дальнобойным оружием по территории России и обвиняли Москву в разведывательной деятельности и кибератаках. Россия, в свою очередь, выражала мнение, что Великобритания заинтересована в затягивании конфликта на Украине и стремится к поражению России, и вводила ответные санкции против представителей британских госорганов и IT-сектора. Дипломатические отношения характеризовались взаимными высылками дипломатов и заявлениями о вмешательстве.