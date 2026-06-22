«Капитуляция Стармера и сожаления по поводу "Брексита"»

Ожидавшееся, но все равно ставшее сенсацией заявление Кира Стармера об отставке широко обсуждается в мире. Кто-то видит в этом очередное проявление «проклятия “Брексита”»: Стармер станет шестым премьером, ушедшим в отставку за последние десять лет. Кто-то считает, что сэр Кир — не слишком хороший политик, превративший в катастрофу свое правление, начавшееся с триумфа. Кто-то видит во всем этом проявление политического кризиса в стране, вызванного ростом популярности «альтернативных» партий.

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Фото: Jaimi Joy / Reuters Кир Стармер

Фото: Jaimi Joy / Reuters

The Guardian (Лондон, Великобритания) Оцепеневший перед вызовами власти: как Стармер превратил триумф в трагедию Стармер, казалось, беспощадно изгнал из (Лейбористской партии.— “Ъ”) влияние Джереми Корбина и захватил власть. Но куда меньше он понимал, что с ней делать. Мало кто описал бы его как фигуру драматическую, но траектория политической карьеры Кира Стармера оказалась почти шекспировской: всего 11 лет на то, чтобы пройти в парламент и привести Лейбористскую партию к победе на выборах, которую многие считали невозможной, а затем, за два года, полностью это перечеркнуть. Его падение стало отражением беспрецедентной эпохи, когда лояльность избирателей распылилась, двухпартийная гегемония раскололась на пять частей, а лейбористы впервые столкнулись с реальной угрозой как слева, так и справа. Чем известен Кир Стармер Читать далее Возможно, никто бы не смог должным образом провести партию через все это. Но даже ближайшие союзники и сторонники Стармера признают, что значительная часть вины лежит на нем. Ни один премьер-министр современности не выглядел столь подходящим для этой роли на бумаге и не оказывался столь фундаментально негодным на практике. Некоторые говорят, что ключевой причиной его неудачи было явное отсутствие у него системы политических убеждений. Если (у него.— “Ъ”) когда-либо и был цельный план управления, он развалился практически при первом контакте с реальностью.

La Stampa (Турин, Италия) Капитуляция Стармера и сожаления по поводу «Брексита» Проклятие «Брексита». Хорошее было бы название для сериала Netflix. Завтра, 23 июня,— десятая годовщина катастрофического референдума, который, несмотря на минимальный разрыв (51,9% за выход, 48,1% за сохранение членства в ЕС), оказал беспрецедентное влияние на британскую политическую жизнь. С тех пор проклятие шесть раз обрушивалось на Даунинг-стрит. Шесть негритят, падающих, как кегли,— похоже на сюжет из какого-нибудь романа Агаты Кристи. Очевидно, миссия была невыполнима, ведь британская экономика так и не восстановилась после этого. Шесть премьер-министров за десять лет. Такого не было даже во времена Первой республики в Италии. Первые пять были консерваторами. А теперь и Кир Стармер, лейбористский лидер, который одержал убедительную победу не столько благодаря каким-то собственным заслугам, сколько из-за доказанной некомпетентности других. Теперь нужен экзорцист, чтобы снять проклятие «Брексита». Еще предстоит выяснить, является ли Энди Бернхэм, левый депутат от Лейбористской партии, подходящей кандидатурой. Или же он станет седьмым «негритенком».

The Washington Post (Вашингтон, США) Премьер-министр Великобритании Стармер ушел в отставку, а правительство лейбористов стремится к перезагрузке Сокрушительные поражения партии на общенациональных местных выборах вызвали «восстание» против Стармера, который всеми силами пытался определить свою повестку и выполнить предвыборные обещания. Одновременно с этим он сталкивался с экономической стагнацией, последствиями скандала, связанного с Эпштейном, и сложными отношениями с президентом Дональдом Трампом. Эта отставка продолжает выдающуюся эру политической нестабильности в Британии. (Два года назад.— “Ъ”) после почти 15 лет правления консерваторов лейбористы извлекли выгоду из широко распространенного недовольства экономическим спадом, который последовал за «Брекситом». А теперь Стармера затянуло в те же течения недовольства со стороны избирателей, которые он использовал тогда.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Кир Стармер сообщил о своей отставке Стармер все-таки поддался нараставшему в последние недели давлению со стороны собственной партии. Он испытывал трудности из-за самого низкого рейтинга одобрения среди британских премьер-министров в новейшей истории. Стармер в последнее время шел от одного кризиса к другому. Уже в начале года его положение висело на волоске. Тогда в центре внимания было назначение послом в США связанного с Эпштейном Питера Мандельсона. Кир Стармер — в 10 цитатах Читать далее Летом 2024 года Стармер и его партия одержали убедительную победу на выборах. Но премьер-министр так и не смог по-настоящему воспользоваться этим преимуществом. После референдума по «Брекситу» десять лет назад британцы уже привыкли к постоянной смене премьер-министров.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов