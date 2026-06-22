В Краснодаре отправлен под стражу обвиняемый в нападении на торговый центр

Суд арестовал до 20 августа 19-летнего жителя Краснодара Григория Артюшина. Его задержали 20 июня. Он напал на людей в торговом центре West Mall. Об этом сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений, совершенных общеопасным способом. В зале суда Артюшин объяснил свое нападение депрессией. Задержанный не возражал против ареста.

По данным следствия, днем 20 июня злоумышленник пришел в торговый центр и стал беспричинно наносить гражданам удары ножом. На месте происшествия от полученных ранений скончалась 41-летняя женщина, еще две женщины и мужчина госпитализированы. После нападения молодой человек забежал в детский игровой центр и бросил петарду, там его задержал посетитель ТЦ Александр Воевода.

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Фанат ножа не испугался».

Анна Перова, Краснодар