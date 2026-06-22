Африканский тур

Второй тур соревнований в группах G и H североамериканского чемпионата мира еще подкрутил в них интригу. После него все восемь команд, в них очутившихся, могут как попасть в play-off, так и вылететь из первенства. А среди тех, у кого неплохие шансы прорваться дальше, оказались дебютанты главного турнира из Кабо-Верде, во второй раз сыгравшие вничью с сильной сборной. Вслед за испанцами от них настрадались уругвайцы, разошедшиеся с африканской командой миром — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Вечер 21 июня на чемпионате мира получился вечером африканского футбола. Именно его представители в течение нескольких часов находились в центре внимания. Например, нельзя было пройти мимо того, что совершили египтяне и их лидер Мохамед Салах.

У сборной Египта вообще-то богатая история. На ее континенте мало команд, у которых послужной список солиднее. Но все основные египетские успехи, то есть семь титулов победителя чемпионата континента,— они все-таки региональные. А вот с турнирами глобальными у египтян отношения отчего-то совсем не складывались. Чаще всего не могли на них отобраться, а на тех трех, на которые поехали, не одержали ни единой победы.

В Ванкувере, на четвертом, состоялась первая. Правда, над слабейшим, если исходить из рейтинга FIFA, участником первенства — сборной Новой Зеландии. Но вкус ее из-за этого менее сладким для египтян не стал.

Тем более добывать победу пришлось через тернии, проигрывая после первого тайма. Перелома команда добилась благодаря, видимо, самому яркому африканскому игроку последних лет десяти как минимум. Об активности Мохамеда Салаха неплохо рассказывает статистика: пять раз пробил по воротам сам, еще пять раз вывел на удар партнеров. Ну и гол забил. Египтяне одолели новозеландцев — 3:1 — и с четырьмя очками одной ногой уже в play-off.

Хотя желательно не напортачить в заключительном туре против сборной Ирана. Она во втором туре сыграла вничью — 0:0 — с бельгийцами, которые уже, кажется, успели убедить в неактуальности былых заслуг сходящего со сцены «золотого поколения». Сначала — ничья с египтянами, затем — с настрадавшимися от всяких ограничений иранцами. Счет, может, и не совсем точно отражает суть происходившего на поле, поскольку работы, в том числе сложной, у иранского вратаря Алирезы Бейранванда хватало. Но в любом случае от ощущения, что этому варианту бельгийской команды, особенно без дриблера Жереми Доку, пропускавшего матч из-за родов жены, не до атакующих фейерверков, а замученные травмами ветераны Кевин Де Брёйне и Ромелу Лукаку на тянут, некуда было деться.

Впрочем, в 1/16 финала бельгийцы проникнуть могут запросто. Достаточно будет обыграть новозеландцев, которые со своим баллом, зацепленным ранее в игре против иранцев, тоже еще не попрощались с надеждами на кубковую стадию. В конце концов, сегодняшние бельгийцы — оппоненты не то чтобы неуязвимые. И сборная Ирана play-off в прицел видит. Хотя и ее ничья в столкновении с египтянами едва ли устроит.

Еще одна африканская тема тура связана со сборной Кабо-Верде.

Выступление на чемпионате мира она открыла громоподобной ничьей — 0:0 — с испанцами, которые, произведя кадровые и стилистические корректировки, разнесли — 4:0 — саудовцев, продолжила ничьей с другими грандами, пусть не такими могучими, но все равно представлявшимися чрезвычайно опасными. При этом с уругвайцами голкипер Возинья опустился с космического на обычный для себя уровень, пропустив в концовке первого тайма два гола в ответ на тот, которым его команду вывел вперед со стандарта хавбек «Краснодара» Кевин Ленини. Зато на уровне элитном сыграла оборона дебютантов. Дело в том, что иных попаданий в створ, кроме этих, у уругвайцев не было.

Плюс сборная Кабо-Верде показала, что с оппонентами менее мощными, чем испанцы, способна и сама энергично наступать. Во втором тайме, во всяком случае, уругвайцам отрезками приходилось туго, и в том, что Хелио Варела равновесие восстановил 2:2, нет ничего фантастического. Как ничего фантастического не будет в выходе сборной Кабо-Верде в play-off из группы H. Для этого надо справиться с саудовцами, которые с одним очком в активе обязаны будут рисковать по полной. У сборной Уругвая задача, кстати, куда труднее, чем у команды Кабо-Верде. У нее те же два балла, но впереди встреча с испанцами. А ничья в ней почти равносильна поражению.

Алексей Доспехов