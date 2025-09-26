Суды пустили киллера по кругу

Кировский райсуд Екатеринбурга вновь не смог приступить к рассмотрению уголовного дела по факту убийства президента «Европейско-Азиатской компании» Виктора Терняка в 1992 году. На скамье подсудимых опять отсутствовал обвиняемый Сергей Горшунов из ОПГ «Центр», находящийся под подпиской о невыезде. Как выяснилось, он арестован Таганским районным судом Москвы по другому уголовному делу: по данным «Ъ-Урал», там он обвиняется в мошенничестве. Сейчас решается вопрос об его этапировании в Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергею Горшунову меру пресечения вынесли сразу два суда

Сергей Горшунов обвиняется в убийстве президента АО «Европейско-Азиатская компания», ресторатора Виктора Терняка, который был расстрелян в собственном автомобиле 8 сентября 1992 года.

В тот день он вышел из своего дома на ул. Первомайская и сел в машину вместе с водителем Антоном Трегубенко и телохранителем Дмитрием Новиком. При выезде со двора автомобиль притормозил. Этим воспользовался киллер, который сделал из пистолета несколько прицельных выстрелов в жертв. Виктор Терняк погиб от пулевого ранения в область сердца, а раненные Дмитрий Новик и Антон Трегубенко выжили. Уголовное дело возбудили в 1994 году — фотопортрет Сергея Горшунова опознал Дмитрий Новик. Однако впоследствии расследование было прекращено и возобновлено спустя более 30 лет спустя.

В 2025 году Сергея Горшунова (по прозвищу Сына), который в девяностые входил в ОПГ «Центр», обвинили по п. «б» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно из хулиганских побуждений) и по ч. 2 ст. 15, п. «з» ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, а именно двух лиц) за совершение убийства Виктора Терняка.

В СКР пояснили, что мотивом было «поднятие своего авторитета в преступной иерархии».

Первое судебное заседание по делу убийства Виктора Терняка проходило 9 сентября. На него пришли потерпевшие — вдова Вероника Терняк и Дмитрий Новик. Но суд прогулял сам обвиняемый. По словам защиты, Сергей Горшунов находился в деревне Акимовка Запорожской области, где лечился в местной больнице. Судья возмутилась тем, что Сергей Горшунов уехал в Запорожскую область, несмотря на то, что находился под подпиской о невыезде. По итогу суд решил на следующее судебное заседание доставить Сергея Горшунова принудительно.

Но и на второе заседание, проходившее 26 сентября, Сергей Горшунов не явился. Судья сообщила, что по запросу в больницу деревни Акимовка не удалось подтвердить, что подсудимый был там. Она рассказала, что сейчас Сергей Горшунов арестован по другому делу.

По данным «Ъ-Урал», 13 сентября Таганский районный суд Москвы арестовал Сергея Горшунова по новому обвинению — ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Сторона защиты Сергея Горшунова уже обжаловала это решение. Как сообщили «Ъ-Урал» в силовых структурах, по предварительным данным, Сергей Горшунов хотел помочь знакомым с решением вопросов в налоговой. Он брал за это деньги, но по факту никак не мог помочь.

За нарушение подписки о невыезде Кировский райсуд сменил Сергею Горшунову меру пресечения на нахождение в СИЗО сроком на шесть месяцев. Сейчас будет решаться вопрос об его этапировании в Екатеринбург.

Потерпевшие сказали «Ъ-Урал», что довольны сменой меры пресечения.

Артем Путилов