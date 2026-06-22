Беспилотники ударили по центру космической связи в подмосковной Дубне

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками центр космической связи «Дубна» в Московской области. Сотрудники не пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе головной структуры центра «Космическая связь».

Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, уточнили в организации. Идет ликвидация последствий.

Центр космической связи «Дубна» работает с 1980 года. Обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.

За прошедшие сутки на подлете к Москве сбили 84 беспилотника, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в Москве пострадавших и разрушений нет.