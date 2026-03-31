Орловский кандидат с московской пропиской

В новом созыве Госдумы после осенних выборов может смениться депутат от Орловского одномандатного округа. По данным “Ъ”, вместо бывшего ректора Орловского госуниверситета Ольги Пилипенко от «Единой России» (ЕР) будет баллотироваться сын вице-мэра Москвы Петра Бирюкова Александр Бирюков. Он больше трех лет работает заместителем губернатора-коммуниста Андрея Клычкова и руководит московским представительством региона, являющегося родиной лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Фото: пресс-служба Орловского областного Совета

О том, что действующий депутат Госдумы от Орловского округа №145 (в новой «нарезке» — №147) Ольга Пилипенко может отказаться от участия в праймериз ЕР, “Ъ” рассказали источники в федеральном руководстве партии, депутатском корпусе и университетской среде региона. Сама госпожа Пилипенко предпочла сохранить интригу и не стала прямо отвечать на вопрос “Ъ” о планах: «Пока еще не знаю, принимаю решение».

Ольга Пилипенко была избрана в Госдуму от ЕР на довыборах в 2019 году. Мандат стал вакантен после смерти экс-директора ФСБ Николая Ковалева. Госпожа Пилипенко получила 53,2% голосов и обошла депутата облсовета от КПРФ Ивана Дынковича (16%). В 2021 году избралась на новый срок, набрав 36,5% и одолев сенатора-коммуниста Василия Иконникова (17,2%).

Источники “Ъ” говорят, что вместо Ольги Пилипенко по Орловскому округу от ЕР теперь будет баллотироваться кандидат, гораздо более близкий к губернатору Андрею Клычкову, который до назначения в Орловскую область руководил фракцией КПРФ в Московской городской думе. Это 48-летний Александр Бирюков — сын заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова. С конца 2022 года господин Бирюков-младший занимает пост вице-губернатора Орловской области и руководит представительством региона при правительстве РФ. В конце прошлой недели он подал документы на участие в праймериз ЕР по Орловскому округу. Получить его комментарий “Ъ” оперативно не удалось.

Александр Бирюков родился в 1977 году в Курской области, в 1999-м окончил Государственный университет управления (ГУУ). С 2000 года работал директором по строительству столичного ООО «УниверсСтройЛюкс». С 2001-го — в девелоперской компании Capital Group, был заместителем управляющего проектом, директором по производству в департаменте строительства. В 2007–2013 и 2014–2020 годах — гендиректор ООО «Спецстрой XXI» (Москва). С 2013 по 2014 год возглавлял департамент госуслуг в строительстве и разрешительной деятельности Минстроя РФ. С 2020 года — профессор кафедры управления проектом в ГУУ. С декабря 2022-го — замгубернатора Орловской области — глава представительства региона при правительстве РФ.

Сенатор Василий Иконников заявил “Ъ”, что еще не знает, будет ли вновь баллотироваться в Орловском округе, однако не исключил такого варианта: «Пока решения нет, его принимает ЦК». По мнению коммуниста, послужной список Александра Бирюкова и его возраст говорят сами за себя: «Перспективный государственный деятель».

Политолог Владимир Слатинов напоминает, что между правительствами Москвы и Орловской области давно налажены конструктивные отношения: «И одним из сюжетов этого сотрудничества может стать развитие политико-управленческой карьеры Александра Бирюкова, который, по всей видимости, настроен на ее продолжение на федеральном уровне». По мнению эксперта, сценарий возможного выдвижения вице-губернатора в Думу представляется выгодным с точки зрения не только его текущих интересов, но и перспектив. «Можно не исключать потенциальной возможности участия Александра Петровича в губернаторской кампании 2028 года. Хоть он и влился в орловскую команду, но все же до сих пор играет бюрократическую роль. Участвуя в думской кампании, он познакомится со всем регионом и публично раскрутится на всю область»,— заключает господин Слатинов.

Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Прах