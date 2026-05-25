Россия ратифицировала договор об углублении интеграции с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Южной Осетией об углублении взаимодействия. Документ опубликован на портале правовых актов.

Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписали соглашение 9 мая. 13 мая закон о ратификации договора приняла Госдума, 20 мая его одобрил Совфед.

По словам российского президента, новое соглашение позволит углубить сотрудничество, прежде всего в торгово-экономической сфере и при решении социальных вопросов. Господин Гаглоев заявил, что договор выводит союзнические отношения между странами на новый уровень и «станет началом воссоединения осетинского народа».