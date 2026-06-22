Футболисты «Сибири» начнут выступление в Кубке России в августе

«Сибирь» примет участие в очередном розыгрыше футбольного Кубка России со второго раунда. Его матчи пройдут 11–13 августа, говорится в сообщении новосибирского клуба.

Соперник «Сибири» определится в противостоянии двух других сибирских клубов — томского КДВ (Вторая лига Б) и барнаульского «Темпа». Они сыграют между собой в первом раунде 28–30 июля.

«В случае победы “Темпа” нас будет ждать домашний матч с барнаульским клубом, а с КДВ “Сибирь” должна будет сыграть в Томске»,— уточнила пресс-служба «Сибири».

Валерий Лавский