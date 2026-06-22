Глава Пензенской области сообщил об уничтожении ракет над регионом

Силы ПВО сбили ракеты над Пензенской областью. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях на земле губернатор не сообщил.

«Уважаемые земляки, предупреждение об опасности вводили в связи с тем, что враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области. Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы»,— написал господин Мельниченко.

Губернатор объявил режим ракетной опасности в регионе около 11:50 мск. Жителей Пензенской области уведомили с помощью SMS-сообщений и по телевидению. Об отбое ракетной опасности господин Мельниченко сообщил спустя час.

Ракетную опасность объявляли в нескольких регионах России — Чувашии, Татарстане, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в небе над регионом сбили несколько «высокоскоростных воздушных целей». Три человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии.