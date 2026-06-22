Глава Пензенской области сообщил об уничтожении ракет над регионом
Силы ПВО сбили ракеты над Пензенской областью. Об этом заявил глава региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. О пострадавших и разрушениях на земле губернатор не сообщил.
«Уважаемые земляки, предупреждение об опасности вводили в связи с тем, что враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области. Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы»,— написал господин Мельниченко.
Губернатор объявил режим ракетной опасности в регионе около 11:50 мск. Жителей Пензенской области уведомили с помощью SMS-сообщений и по телевидению. Об отбое ракетной опасности господин Мельниченко сообщил спустя час.
Ракетную опасность объявляли в нескольких регионах России — Чувашии, Татарстане, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в небе над регионом сбили несколько «высокоскоростных воздушных целей». Три человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
В Пензенской области, над которой 22 июня 2026 года были сбиты ракеты, ранее неоднократно объявлялась «Беспилотная опасность» и уничтожались БПЛА. Например, в апреле 2025 года силы ПВО РФ сбили два беспилотника над Сердобским районом, в июле 2025 года был ликвидирован ещё один БПЛА, а в октябре того же года — два украинских БПЛА. В августе 2025 года над регионом действовали силы ПВО, ликвидировав пять БПЛА, что тогда, к сожалению, привело к гибели женщины и ранениям ещё двух человек в результате атаки на предприятие. Также в Пензенской области неоднократно вводили план «Ковер», предполагающий закрытие воздушного пространства.