Россиянка Александрова выиграла теннисный турнир в Берлине в паре

Россиянка Екатерина Александрова и чешка Линда Носкова стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Берлине. В финале они обыграли итальянку Сару Эррани и американку Николь Меличар-Мартинес.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу российско-чешского дуэта. Он продолжался 1 час 2 минуты. Ранее Линда Носкова выиграла берлинский турнир в одиночном разряде.

Турнир в Берлине ежегодно проходит на травяных кортах. Его призовой фонд превышает $1,2 млн.

Арнольд Кабанов