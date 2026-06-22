Порноактрису и продюсера отправили под домашний арест по делу Дианы Шурыгиной
Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест актрису Анастасию Овсянникову (известную под псевдонимом Настя Холод), а также продюсера из Германии Людвига Кричкера. Их обвинили в незаконной съемке и обороте порнографии. Это следует из данных картотеки суда.
Диана Шурыгина
Фото: @diana_s_life2
Анастасии Овсянниковой и Людвигу Кричкеру избрали меры пресечения 1 и 2 июня соответственно. Актриса подала апелляцию на решение суда. Суд также удовлетворил проведение срочного обыска у продюсера.
По информации РЕН ТВ, обвиняемые фигурируют в деле блогера Дианы Шурыгиной. Последнюю в мае отправили под домашний арест за съемку порнографии. По вменяемой статье (п. «а», ч. 3 ст. 242 УК) фигурантам грозит до шести лет колонии.
Анастасия Овсянникова в социальных сетях позиционирует себя как модель из Хабаровска. По данным Telegram-канала Baza, она снималась в откровенных роликах совместно с Дианой Шурыгиной. Людвиг Кричкер, пишет канал, помогал девушкам из России с переездом в Европу и получением вида на жительство.
В последние несколько лет суды в России регулярно избирают меру пресечения в виде домашнего ареста по различным обвинениям. Например, в апреле 2024 года под домашний арест был отправлен блогер Дмитрий Портнягин по делу о неуплате налогов и легализации доходов. Также бывший вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова была отправлена под домашний арест в январе 2026 года по обвинению в мошенничестве. В апреле 2024 года аналогичная мера пресечения была избрана для начальника Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Похожие судебные процессы касались и медийных личностей. Так, блогер Елена Блиновская, задержанная в апреле 2023 года при попытке пересечь границу РФ, была отправлена под домашний арест по обвинению в неуплате налогов. В ее случае судом также был наложен запрет на пользование мобильной связью и интернетом. Такие же ограничения были применены в марте 2023 года к Оксане Мироновой, матери умершего от истощения младенца в Сочи, и к Александре Дроздовой, обвиняемой в нападении на актера Илью Деля в апреле 2025 года.