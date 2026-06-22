Порноактрису и продюсера отправили под домашний арест по делу Дианы Шурыгиной

Троицкий районный суд Москвы отправил под домашний арест актрису Анастасию Овсянникову (известную под псевдонимом Настя Холод), а также продюсера из Германии Людвига Кричкера. Их обвинили в незаконной съемке и обороте порнографии. Это следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Шурыгина

Фото: @diana_s_life2 Диана Шурыгина

Фото: @diana_s_life2

Анастасии Овсянниковой и Людвигу Кричкеру избрали меры пресечения 1 и 2 июня соответственно. Актриса подала апелляцию на решение суда. Суд также удовлетворил проведение срочного обыска у продюсера.

По информации РЕН ТВ, обвиняемые фигурируют в деле блогера Дианы Шурыгиной. Последнюю в мае отправили под домашний арест за съемку порнографии. По вменяемой статье (п. «а», ч. 3 ст. 242 УК) фигурантам грозит до шести лет колонии.

Анастасия Овсянникова в социальных сетях позиционирует себя как модель из Хабаровска. По данным Telegram-канала Baza, она снималась в откровенных роликах совместно с Дианой Шурыгиной. Людвиг Кричкер, пишет канал, помогал девушкам из России с переездом в Европу и получением вида на жительство.

Никита Черненко