Олимпийского чемпиона Брэди Ткачука обменяли в «Флориду»

Американский нападающий Брэди Ткачук в результате обмена перешел из «Оттава Сенаторс» в «Флорида Пантерс», за который выступает его старший брат Мэттью Ткачук. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брэди Ткачук

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters Брэди Ткачук

Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

За своего капитана канадская команда получила два выбора в первом раунде предстоящего драфта (под девятым и 25-м номерами), выбор во втором раунде драфта 2027 года и условный выбор в первом раунде 2029 года. «Флорида», завоевавшая Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах, в прошедшем сезоне не попала в play-off. Главный трофей теперь удерживает «Каролина Харрикейнс».

Брэди Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвертым общим номером в 2018 году, провел за команду 572 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 463 очка (213 голов + 250 передач). Со сборной США в феврале 2026 года он выиграл олимпийский турнир на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Таисия Орлова