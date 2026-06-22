Олимпийского чемпиона Брэди Ткачука обменяли в «Флориду»
Американский нападающий Брэди Ткачук в результате обмена перешел из «Оттава Сенаторс» в «Флорида Пантерс», за который выступает его старший брат Мэттью Ткачук. Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Брэди Ткачук
Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters
За своего капитана канадская команда получила два выбора в первом раунде предстоящего драфта (под девятым и 25-м номерами), выбор во втором раунде драфта 2027 года и условный выбор в первом раунде 2029 года. «Флорида», завоевавшая Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах, в прошедшем сезоне не попала в play-off. Главный трофей теперь удерживает «Каролина Харрикейнс».
Брэди Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвертым общим номером в 2018 году, провел за команду 572 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 463 очка (213 голов + 250 передач). Со сборной США в феврале 2026 года он выиграл олимпийский турнир на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Переход Брэди Ткачука во «Флорида Пантерс» примечателен, поскольку до этого момента «Флорида» неоднократно доходила до финала Кубка Стэнли, завоевав его в 2024 и 2025 годах. Его старший брат Мэттью Ткачук является ключевым игроком «Флориды». При этом, «Оттава Сенаторс», откуда ушел Брэди Ткачук, долгое время считалась середняком НХЛ, активно поддерживающим имидж не слишком привлекательного актива, несмотря на редкие прорывы в финал Кубка Стэнли в 2007 году и полуфинал в 2017 году. В последние годы «Оттава» не попадала в плей-офф, хотя и имела в составе группу высоко котирующихся хоккеистов, включая самого Брэди Ткачука. Его переход в новую команду может усилить «Флориду» после неудачного сезона 2025 года, когда она не смогла выйти в плей-офф.