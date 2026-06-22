Суд закрыл дело против двух осужденных за растрату денег Финпромбанка
Как стало известно «Ъ», Московский городской суд прекратил уголовное преследование двух обвиняемых по делу о растрате средств Финпромбанка (ФПБ). Речь идет о бывшем гендиректоре интернет-ритейлера Wikimart Андрее Кленине, а также Михаиле Левитине. В свою очередь бывшему председателю правления ФПБ Сергею Спиридонову увеличили срок с семи до восьми лет колонии.
Рассмотрение апелляции проходило 19 июня. Спиридонову также запретили занимать руководящие должности в компаниях на два года и назначили штраф 900 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» на сумму более 2,7 млрд руб.
Дело было связано с растратой около 3 млрд руб. Финпромбанка. По версии следствия, фигуранты заключили договоры займа между банком и Wikimart, а затем похитили средства кредитной организации.
Всего по делу проходили пять человек, из них к реальному сроку приговорили только Сергея Спиридонова. Кленину и Левитину суд дал по пять и 5,5 года условно со штрафом 800 тыс. руб. Дело против двух других подсудимых — Дмитрия Семенова и Элины Зиминой — прекратили в связи с истечением срока давности.
Подробнее — в материале «Ъ» «По кредитам и годы».
Уголовное дело о растрате средств Финпромбанка, по которому сейчас вынесен приговор, было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ еще в 2017 году, спустя год после отзыва лицензии у банка. Инициатором расследования выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое просило дать правовую оценку деятельности руководства Финпромбанка, входившего до своего краха в 2016 году в сотню крупнейших российских банков.
Изначально расследование велось по статье о мошенническом хищении средств на сумму 5,6 млрд рублей и в отношении неустановленных лиц, но позже материалы были объединены с «большим делом» Финпромбанка, а ущерб увеличился до 9 млрд рублей. В 2022 году из общего объемного дела были выделены материалы по текущему эпизоду, где фигурировала сумма в 3 млрд рублей. Несмотря на изменения в сумме ущерба и переквалификацию обвинения, фабула дела оставалась прежней: заключение договоров займа и вывод средств кредитной организации. Это не первое уголовное дело для Андрея Кленина; в 2023 году он уже был приговорен к условному сроку за пособничество в хищении денег другого банка.