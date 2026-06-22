Суд закрыл дело против двух осужденных за растрату денег Финпромбанка

Как стало известно «Ъ», Московский городской суд прекратил уголовное преследование двух обвиняемых по делу о растрате средств Финпромбанка (ФПБ). Речь идет о бывшем гендиректоре интернет-ритейлера Wikimart Андрее Кленине, а также Михаиле Левитине. В свою очередь бывшему председателю правления ФПБ Сергею Спиридонову увеличили срок с семи до восьми лет колонии.

Рассмотрение апелляции проходило 19 июня. Спиридонову также запретили занимать руководящие должности в компаниях на два года и назначили штраф 900 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» на сумму более 2,7 млрд руб.

Дело было связано с растратой около 3 млрд руб. Финпромбанка. По версии следствия, фигуранты заключили договоры займа между банком и Wikimart, а затем похитили средства кредитной организации.

Всего по делу проходили пять человек, из них к реальному сроку приговорили только Сергея Спиридонова. Кленину и Левитину суд дал по пять и 5,5 года условно со штрафом 800 тыс. руб. Дело против двух других подсудимых — Дмитрия Семенова и Элины Зиминой — прекратили в связи с истечением срока давности.

Подробнее — в материале «Ъ» «По кредитам и годы».

Никита Черненко