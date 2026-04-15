По кредитам и годы

Суд в Москве вынес приговор по делу о растрате средств Финпромбанка (ФПБ) на сумму около 3 млрд руб. Из пяти подсудимых реальный срок — семь лет — получил только бывший предправления ФПБ Сергей Спиридонов. Экс-гендиректор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин получил условный срок, двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин

Фото: Артем Коротаев / ТАСС Бывший генеральный директор интернет-ритейлера Wikimart Андрей Кленин

Мещанский райсуд Москвы 15 апреля вынес приговор по уголовному делу Андрея Кленина, Сергея Спиридонова, а также бывшего бенефициара Финпромбанка Дмитрия Семенова, члена правления банка Элины Зиминой и еще одного фигуранта Михаила Левитина. Они обвинялись в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств ФПБ на сумму около 3 млрд руб. Всего в деле три эпизода — о хищении примерно 1,5 млрд руб., 651 млн руб. и 500 млн руб. Андрею Кленину вменялся в вину только второй эпизод, а Сергею Спиридонову — все три.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2017 году Главным следственным управлением Следственного комитета РФ.

Инициатором расследования стало Агентство по страхованию вкладов (АСВ), чьи представители попросили дать правовую оценку деятельности руководства Финпромбанка, который до своего краха в 2016 году входил в первую сотню крупнейших российских банков по размеру активов. Тогда речь шла о хищении 5,6 млрд руб. В 2022 году из этого «большого» расследования были выделены материалы нынешнего дела — о хищении у кредитной организации 3 млрд руб. По версии следствия, фигуранты вступили в преступный сговор, заключили договоры займа между Wikimart и банком, а затем похитили средства кредитной организации.

Суд признал всех фигурантов виновными. Андрей Кленин получил пять лет условно и штраф в размере 800 тыс. руб., Михаил Левитин — пять с половиной лет условно и такой же штраф. Сергей Спиридонов был единственным, кто был приговорен к реальному сроку — семи годам, он также оштрафован на 1 млн руб. Уголовное преследование Дмитрия Семенова и Элины Зиминой было прекращено в связи с истечением сроков давности.

Приговором остались недовольны и адвокаты, и гособвинение. Обе стороны намерены обжаловать приговор. В окружении Андрея Кленина, например, утверждают, что он не был причастен к подписанию кредитных договоров, которые привели к банкротству Финпромбанка.

Для Андрея Кленина это уже не первое уголовное дело.

В 2023 году его приговорили к трем годам лишения свободы условно за пособничество в хищении денег Айманибанка. По версии следствия, в 2016 году Андрей Кленин приказал подчиненным оформить документы для получения кредита на 130 млн руб., хотя знал, что Wikimart не сможет вернуть средства.

Отметим, что 5 марта 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск признанного банкротом Финпромбанка, поданный от имени АСВ, о взыскании с ООО «Викимарт» 2,4 млрд руб., а также об обращении взыскания на предмет залога. Среди ответчиков был основатель ритейлера Максим Фалдин (в настоящее время находится за границей), Андрей Кленин к субсидиарной ответственности не привлекался.

Как отмечалось в решении суда, долг взыскивается по 17 кредитным договорам, заключенным в 2014–2016 годах. Суд обратил взыскание на товары, принадлежащие ООО «Викимарт», которые на тот момент находились в обороте, выставив их на публичные торги.

16 августа столичная ИФНС №1 направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании ООО «Викимарт» банкротом. В августе 2015 года месячная аудитория Wikimart.ru, по оценке SimilarWeb, составляла 4,2 млн посетителей, в ноябре 2016-го — 2,1 млн.

Ефим Брянцев