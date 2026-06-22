Россия обсуждала с Сербией продажу доли «Газпрома» в NIS

Россия и Сербия обсуждали продажу «Газпромом» (MOEX: GAZP) доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался раскрывать содержание этих переговоров.

«Были контакты. В том числе и с сербами, с сербскими визави. Но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным»,— сказал господин Песков на брифинге.

В октябре 2025 года США ввели санкции против NIS. США потребовали полного выхода российских акционеров из сербской компании. Сейчас в NIS «Газпром нефти» принадлежит 44,9%, «Газпрому» — 11,3%, правительству Сербии — 29,9%. В январе 2026-го «Газпром нефть» заключил предварительное соглашение о продаже доли в NIS с венгерской нефтегазовой компанией MOL. В июне власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров.