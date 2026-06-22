Россия обсуждала с Сербией продажу доли «Газпрома» в NIS
Россия и Сербия обсуждали продажу «Газпромом» (MOEX: GAZP) доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отказался раскрывать содержание этих переговоров.
«Были контакты. В том числе и с сербами, с сербскими визави. Но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным»,— сказал господин Песков на брифинге.
В октябре 2025 года США ввели санкции против NIS. США потребовали полного выхода российских акционеров из сербской компании. Сейчас в NIS «Газпром нефти» принадлежит 44,9%, «Газпрому» — 11,3%, правительству Сербии — 29,9%. В январе 2026-го «Газпром нефть» заключил предварительное соглашение о продаже доли в NIS с венгерской нефтегазовой компанией MOL. В июне власти Сербии и MOL утвердили соглашение о будущем управлении NIS после выхода российских акционеров.
Переговоры между Россией и Сербией о продаже доли «Газпрома» в NIS обусловлены санкциями США, которые вступили в силу в октябре 2025 года. Эти санкции требуют полного вывода российских акционеров из сербской компании. Власти Сербии, включая президента Александра Вучича, неоднократно выражали обеспокоенность по этому вопросу, так как NIS является единственной нефтедобывающей компанией в стране и крупнейшим налогоплательщиком.
Ранее Сербия предлагала России выкупить российскую долю в NIS, но Москва склонялась к продаже третьей стороне. В январе 2026 года «Газпром нефть» заключила предварительное соглашение о продаже своей доли венгерской MOL, для завершения которой требовалось одобрение Минфина США и властей Сербии. Венгерская компания получила разрешение США на ведение переговоров с «Газпромом» до 22 мая. США неоднократно откладывали введение санкций в отношении NIS, но в конечном итоге они были введены, что создало давление на российскую сторону для продажи активов.