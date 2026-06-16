Власти Сербии и MOL утвердили условия продажи российской доли в NIS

Правительство Сербии подписало с венгерской нефтегазовой компанией MOL соглашение о будущем управлении сербским нефтеперерабатывающим заводом NIS в случае продажи доли «Газпром нефти». Это следует из пресс-релиза MOL.

Стороны договорились, что власти Сербии купят дополнительные 5% акций NIS. Кроме того, НПЗ в Панчево как минимум 10 лет должен сохранять объемы производства последних четырех лет до введения санкций США. Соглашение подписали министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и гендиректор MOL Жолт Эрнади.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США должны продлить еще на 15 дней срок ведения переговоров по продаже российской доли в NIS. «Это короткий срок, и я надеюсь, что российская сторона примет это соглашение»,— сказал господин Вучич (цитата по РТС).

С октября 2025 года NIS находится под санкциями США. Вашингтон потребовал полного выхода российских акционеров из компании для снятия рестрикций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе.

Для осуществления сделки необходимо разрешение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Последняя лицензия США на ведение переговоров о продаже российской доли истекла 16 июня.