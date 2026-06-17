В Челябинске «Татнефть» возобновила свободную продажу топлива и бензина АИ-92

Автозаправочные станции ПАО «Татнефть» в Челябинске отменяют ограничения на отпуск топлива, введенные двумя днями ранее. Бензин марки АИ-92 и дизельное топливо снова продаются без лимитов. Об этом сообщили на горячей линии АЗС ПАО «Татнефть».

Ограничения на реализацию бензина АИ-95 сохраняются: в одни руки отпускается не более 30 л. Также в компании сообщили о восстановлении работы безналичной оплаты любыми способами.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, лимиты на продажу топлива были введены на всех АЗС сети «Татнефть» в России 15 июня. В одни руки отпускали не более 30 л бензина и 60 л дизельного топлива. В Челябинской области автомобилисты также массово фиксировали невозможность оплаты топлива картами и через мобильные приложения. Официально причины введения лимитов в ПАО «Татнефть» не раскрывали.

Евгений Рыженьков