Cубординированные инструменты банков станут привлекательнее для инвесторов

Банк России представил консультативный доклад (.pdf), в котором изложил новые подходы к регулированию субординированных инструментов банков. Предлагаемые меры направлены на то, чтобы повысить способность кредитных организаций самостоятельно восстанавливать достаточность капитала в кризисных ситуациях. Другой важной целью станет расширение возможностей банков по привлечению субординированного долга за счет повышения его инвестиционной привлекательности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Чтобы помочь банкам в восстановлении капитала ЦБ, планирует повысить триггер в виде уровня достаточности капитала, при котором происходит списание или конвертация субординированного долга, включаемого в добавочный капитал. «Банки смогут быстрее запускать механизмы восполнения базового капитала и сгладить эффект кредитного сжатия в стрессе»,— отмечает регулятор.

Также планируется ограничить начисление и выплату процентов по субординированным инструментам (депозиты, облигации), если норматив достаточности капитала Н1.1 находится ниже 7,5%, Н1.2 — ниже 9%, Н1.0 — ниже 11%. Кроме того, ЦБ намерен ввести запрет на привлечение субордов дополнительного капитала для системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Сегодня они срабатывают при снижении норматива Н1.1 до 2%, что для СЗКО, по мнению ЦБ, недопустимо.

При этом Банк России собирается повысить привлекательность субординированных инструментов для инвесторов. Предполагается, что после стабилизации ситуации с капиталом банк сможет восстановить инструмент для его держателей. «Это позволит банку сохранить доверие инвесторов и создаст для них мотивацию вкладываться в такие инструменты»,— считают в ЦБ.

Также для субординированных инструментов с плавающей ставкой ее предельное значение увеличивается до уровня ключевая ставка (КС) + 10 процентных пунктов. Кроме того, планируется отказаться от обязательного условия бессрочности для таких инструментов, установив минимальный срок десять лет. «Это повысит привлекательность инструмента для тех инвесторов, которые не готовы запирать свои вложения на неопределенный срок»,— подчеркнул регулятор.

При этом, чтобы не создавать избыточного давления на капитал банков, планируемое регулирование распространится только на новые субординированные инструменты. «Чтобы у банков скорее появилась возможность привлекать капитал, новации могут внедряться в два этапа»,— поясняют в ЦБ. На первом этапе (к январю 2027 года) планируется подготовить нормативную базу, которая позволит банкам выпускать субординированные инструменты с новыми триггерами и ставками. На втором этапе — внести изменения в законодательство, которые могут быть приняты уже в первом квартале 2028 года.

О том, как ЦБ планирует реформировать работу банков с субординированными инструментами, «Ъ» писал в материале «Банкам поправят субординацию».

Отдел финансов