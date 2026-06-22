На летевшем в Омск самолете умер пассажир

Пассажир скончался на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Омск. Проводится проверка о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел 20 июня. В сообщении ТАСС говорится, что пассажир устроил дебош. Вооружившись ножницами, он напал на людей и пытался прорваться в кабину пилота.

Нападавшего связали пластиковыми стяжками, а спустя некоторое время он потерял сознание. После приземления врачи установили смерть мужчины.

Александра Стрелкова