Все аэропорты Москвы возобновили работу

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский снова принимают и выпускают самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным агентства, ограничения в авиагаванях ввели около 12:30 мск. Из-за временного закрытия аэропортов об изменениях в расписании полетов предупреждали авиакомпании «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток на подлете к столице сбиты 84 беспилотника. Пострадавших и разрушений на земле при атаке нет.