Главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании заявил об участии в выборах

Один из лидеров Лейбористской партии Энди Бернхэм заявил о намерении участвовать в партийных выборах. Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста главы партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бернхэм

Фото: Temilade Adelaja / Reuters Энди Бернхэм

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

«Люди хотят видеть прогресс в экономическом росте, снижении стоимости жизни, улучшении государственных услуг, жилищного строительства и создании возможностей для следующего поколения»,— заявил Энди Бернхэм (цитата по BBC News).

Вскоре после этого заявления еще один лидер партии Уэс Стритинг, бывший министр здравоохранения, который в мае ушел из правительства Кира Стармера, отказался от участия в партийных выборах.

Всеобщие парламентские выборы в Великобритании должны пройти в августе 2029 года. Сейчас у власти находится Лейбористская партия, и после выборов нового руководителя, которые начнутся 9 июля, пост премьер-министра останется за кандидатом от этой партии. Внутрипартийные процедуры должны завершиться до 1 сентября.

Реакция СМИ на отставку Кира Стармера — в подборке «Ъ».