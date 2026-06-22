Главный кандидат на пост премьер-министра Великобритании заявил об участии в выборах
Один из лидеров Лейбористской партии Энди Бернхэм заявил о намерении участвовать в партийных выборах. Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста главы партии.
Энди Бернхэм
Фото: Temilade Adelaja / Reuters
«Люди хотят видеть прогресс в экономическом росте, снижении стоимости жизни, улучшении государственных услуг, жилищного строительства и создании возможностей для следующего поколения»,— заявил Энди Бернхэм (цитата по BBC News).
Вскоре после этого заявления еще один лидер партии Уэс Стритинг, бывший министр здравоохранения, который в мае ушел из правительства Кира Стармера, отказался от участия в партийных выборах.
Всеобщие парламентские выборы в Великобритании должны пройти в августе 2029 года. Сейчас у власти находится Лейбористская партия, и после выборов нового руководителя, которые начнутся 9 июля, пост премьер-министра останется за кандидатом от этой партии. Внутрипартийные процедуры должны завершиться до 1 сентября.
Реакция СМИ на отставку Кира Стармера — в подборке «Ъ».
Отставка премьер-министра Кира Стармера и предстоящие внутрипартийные выборы в Лейбористской партии происходят на фоне сложной политической ситуации в Великобритании. Лейбористы, пришедшие к власти в июле 2024 года после 14 лет в оппозиции, столкнулись с серьезным кризисом доверия менее чем за два года. Рейтинг одобрения Кира Стармера, по данным разных опросов, был крайне низким, доходя до уровня в 13-18%, что делало его одним из самых непопулярных глав правительства в истории страны. Эта ситуация уже привела к отставкам в его кабинете и призывам к его смещению со стороны однопартийцев.
Внутрипартийное недовольство усилилось после провала лейбористов на местных выборах в мае 2026 года, где они потеряли более 1,5 тысяч мандатов и статус крупнейшей политической силы в парламенте Уэльса, а также большинство в Шотландии. Эксперты прогнозировали, что одним из вероятных последствий станет отставка Стармера. На этом фоне основной оппонент лейбористов, правая партия Reform UK, значительно укрепила свои позиции в опросах общественного мнения и заняла четвертое место по популярности в стране, обгоняя даже консерваторов. Уэс Стритинг, который изначально выражал готовность побороться за лидерство, ранее ушел с поста министра здравоохранения в мае 2026 года, что было воспринято как шаг для открытого выступления против Стармера.