«Трактор» обменял форварда Андрея Никонова в московское «Динамо»

Нападающий Андрей Никонов перешел из «Трактора» в московское «Динамо». Столичный клуб получил права на игрока в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-центр ХК «Трактор».

Андрей Никонов родился 2 ноября 2002 года в Чебоксарах, где и начал хоккейную карьеру. В 2017 году перешел в систему нижегородского «Торпедо», дебютировал в МХЛ в возрасте 15 лет. В сезоне-2019/20 впервые сыграл в КХЛ, проведя три матча за нижегородцев. Летом 2021 года был обменян в московское «Динамо», в составе которого провел три сезона. Впоследствии выступал за ХК «Сочи» и челябинский «Трактор». Всего на счету 22-летнего форварда 213 матчей в КХЛ и 26 очков (14 голов и 12 передач).

Как сообщил «Ъ-Южный Урал», ранее челябинский клуб обменял нападающего Егора Коршкова в новосибирскую «Сибирь» на юниора Егора Головнева. Также клуб неофициально подтвердил достижение договоренности о двухлетнем контракте с норвежским голкипером Хенриком Хёукеланном, признанным лучшим вратарем последнего чемпионата мира.

Евгений Рыженьков