«Трактор» договорился о контракте с лучшим вратарем чемпионата мира

Челябинский клуб «Трактор» достиг договоренности о подписании двухлетнего контракта с вратарем сборной Норвегии Хенриком Хёукеланном. Информацию об этом подтвердили собственные источники «Ъ-Южный Урал». Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

31-летний Хёукеланн переходит в КХЛ в статусе лучшего голкипера завершившегося чемпионата мира. В составе национальной сборной он стал бронзовым призером турнира, обыграв в матче за третье место команду Канады. Статистические показатели игрока на мировом первенстве составили 1,74 пропущенных шайбы в среднем за игру при 94% отраженных бросков.

Сезон-2024/25 голкипер провел в немецкой лиге, выступая за «Штраубинг Тайгерс». В 39 матчах регулярного чемпионата он одержал 27 побед при коэффициенте надежности 2,55 и 90,2% отраженных бросков.

Евгений Рыженьков