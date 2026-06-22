«Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в «Сибирь»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» и новосибирская «Сибирь» обменялись игроками. В Новосибирск переходит нападающий Егор Коршков, в обратном направлении проследовал форвард Егор Головнев, сообщает пресс-служба клуба.

Егор Головнев в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за команду «Сибирские Снайперы». В 63 матчах регулярного чемпионата и плей-офф он набрал 52 очка (21 шайба и 31 результативная передача).

Егор Коршков выступал за «Трактор» с регулярного чемпионата 25/26, перейдя из казанского «Ак Барса».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее челябинский клуб неофициально подтвердил достижение договоренности о подписании двухлетнего контракта с норвежским голкипером Хенриком Хёукеланном, признанным лучшим вратарем последнего чемпионата мира.

Евгений Рыженьков