В Югре выплату на жилье семьям на арктических территориях увеличат вдвое

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) увеличат выплаты многодетным семьям, которые вместо бесплатного земельного участка выбирают деньги на строительство жилья. Решение приняли на заседании регионального правительства, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Югры Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Югры Руслан Кухарук

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для жителей арктических территорий — Белоярского и Березовского районов — размер выплаты вырастет вдвое.

Семьи, которые раньше не получали господдержку на улучшение жилищных условий, кроме маткапитала, смогут получить 3 млн рублей. Те, кто уже пользовался такой поддержкой, — 1,2 млн рублей.

Ранее в департаменте финансов региона рассказали, что треть социальных расходов бюджета округа идет на поддержку участников СВО и их семей. В общей сложности на социальную политику из бюджета потратили 108,6 млрд руб., что на 13% больше показателей прошлого года.

Анна Капустина