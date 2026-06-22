В Югре выплату на жилье семьям на арктических территориях увеличат вдвое
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) увеличат выплаты многодетным семьям, которые вместо бесплатного земельного участка выбирают деньги на строительство жилья. Решение приняли на заседании регионального правительства, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
Губернатор Югры Руслан Кухарук
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Для жителей арктических территорий — Белоярского и Березовского районов — размер выплаты вырастет вдвое.
Семьи, которые раньше не получали господдержку на улучшение жилищных условий, кроме маткапитала, смогут получить 3 млн рублей. Те, кто уже пользовался такой поддержкой, — 1,2 млн рублей.
Ранее в департаменте финансов региона рассказали, что треть социальных расходов бюджета округа идет на поддержку участников СВО и их семей. В общей сложности на социальную политику из бюджета потратили 108,6 млрд руб., что на 13% больше показателей прошлого года.