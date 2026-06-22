На Уралмаше остановили работу кафе «Вилка-Ложка» из-за санитарных нарушений

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность фермерского кафе «Вилка-Ложка» на улице Баумана, 1 на 30 суток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Поводом стала проверка Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства выявили многочисленные нарушения санитарных норм.

В кафе отсутствовала исправная система освещения, что создавало риск загрязнения продукции. Холодильное оборудование не работало. Документацию по безопасности и срокам годности продуктов вели фиктивно. Сведений об условиях и сроках хранения продукции в кафе тоже не было.

Суд признал ООО «Главборщ» (юридическое лицо кафе) виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Деятельность приостановили на 30 суток. Срок отсчитывают с 18 июня, когда действовал временный запрет после проверки.

Ранее нарушения санитарных норм нашли в закусочной «Плов центр» на улице Академика Шварца, 17Д. В заведении не было маркировки инвентаря, а пробы воды и пищи оказались неудовлетворительными.

Анна Капустина