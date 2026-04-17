В Екатеринбурге суд на 20 суток приостановил работу закусочной из-за антисанитарии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга на 20 суток приостановил работу закусочной «Плов центр» на улице Академика Шварца, 17Д. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в работе заведения были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, в заведении не соблюдались правила сбора твердых бытовых и пищевых отходов, маркировки разделочного и уборочного инвентаря, а также условия товарного соседства. Лабораторные испытания отобранных проб пищевой продукции и воды показали неудовлетворительные результаты.

В отношении индивидуального предпринимателя Абдулладжановой Ж. Д. был составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности (ст. 6.6 КоАП РФ). Суд рассмотрел материалы и принял решение временно приостановить работу закусочной.

Полина Бабинцева