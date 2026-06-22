В Севастополе решили продолжить принимать детей в лагеря
Детские лагеря Севастополя продолжат принимать детей на отдых. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
«Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя, "Ласпи", "Горный" и "Алькадар", состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся»,— написал господин Развожаев в своих соцсетях.
Он отметил, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии эти лагеря обеспечены альтернативными источниками электроэнергии.
Губернатор добавил, что дети из Севастополя, которые сейчас находятся на отдыхе в лагерях Крыма, будут возвращены домой после решения властей республики приостановить их деятельность. Более подробную информацию родителям сообщат специалисты департамента образования.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении местных властей приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях с 22 июня до 1 сентября. Господин Аксенов отметил, что такое решение необходимо для обеспечения безопасности.
По данным властей Республики Крым, в рамках оздоровительной кампании 2025 года в Крыму отдохнуло более 80 тыс. детей из всех субъектов России, включая Курскую и Белгородскую области, а также регионы Донбасса и Новороссии. Кроме того, тогда Крым принял более 2 тыс. детей из Белоруссии и Армении.
Решение крымских властей приостановить работу детских лагерей продиктовано необходимостью обеспечения безопасности, что неоднократно становится приоритетом для региона. В Севастополе, как и в других приграничных регионах, регулярно вводятся меры по усилению безопасности из-за угроз, включая атаки беспилотников и ракетные обстрелы со стороны Украины. В августе 2024 года власти Севастополя подписали контракт на установку боновых заграждений в Балаклавской бухте, а после ракетного удара в июне 2024 года, когда пострадали более 150 человек, было решено построить сотни модульных укрытий в парках, на пляжах и автобусных остановках.
В целом, к летней кампании детские лагеря по всей России, включая Краснодарский край, готовят усиленные меры безопасности и проводят проверки. Например, Всероссийский детский центр «Орленок» в Краснодарском крае искал поставщика переносных приборов для подавления беспилотников. В Севастополе, несмотря на угрозы, власти стараются продолжать работу детских учреждений, но при этом активно модернизируют системы оповещения и обеспечивают общественные места средствами оказания первой помощи. Для финансирования таких социальных программ, а также развития инфраструктуры, в 2025 году на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя было выделено более 112 млрд рублей.