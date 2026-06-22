В Севастополе решили продолжить принимать детей в лагеря

Детские лагеря Севастополя продолжат принимать детей на отдых. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя, "Ласпи", "Горный" и "Алькадар", состоятся 24 и 25 июня. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся»,— написал господин Развожаев в своих соцсетях.

Он отметил, что в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии эти лагеря обеспечены альтернативными источниками электроэнергии.

Губернатор добавил, что дети из Севастополя, которые сейчас находятся на отдыхе в лагерях Крыма, будут возвращены домой после решения властей республики приостановить их деятельность. Более подробную информацию родителям сообщат специалисты департамента образования.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о решении местных властей приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях с 22 июня до 1 сентября. Господин Аксенов отметил, что такое решение необходимо для обеспечения безопасности.

По данным властей Республики Крым, в рамках оздоровительной кампании 2025 года в Крыму отдохнуло более 80 тыс. детей из всех субъектов России, включая Курскую и Белгородскую области, а также регионы Донбасса и Новороссии. Кроме того, тогда Крым принял более 2 тыс. детей из Белоруссии и Армении.

Александр Дремлюгин, Симферополь