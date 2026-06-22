Минпросвещения предложит детям альтернативные варианты отдыха вместо Крыма

Минпросвещения России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей из-за приостановки отдыха в лагерях Крыма, сообщила пресс-служба ведомства. Всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах страны. Для решения этой ситуации был создан специальный оперативный штаб.

По данным Минпросвещения, прибывших в «Артек» детей отправляют домой. Заезд в «Алые паруса» отменили. Указ главы Крыма Сергея Аксенова будет действовать до 1 сентября. Севастопольские лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» продолжат работать и примут детей по плану 24 и 25 июня, говорил губернатор Михаил Развожаев.

Среди возможных альтернатив отдыху в Крыму рассматриваются лагеря Анапы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). Отдельно туроператоры прорабатывают использование на других направлениях уже приобретенных ж/д билетов. При этом точное число детей, которые столкнулись с ограничениями, в РСТ не назвали. Там заявили, что каждый случай рассматривается отдельно с учетом пожеланий родителей и возможностей размещения.