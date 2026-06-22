Минпросвещения предложит детям альтернативные варианты отдыха вместо Крыма
Минпросвещения России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей из-за приостановки отдыха в лагерях Крыма, сообщила пресс-служба ведомства. Всем детям будут предложены альтернативные варианты отдыха в других регионах страны. Для решения этой ситуации был создан специальный оперативный штаб.
По данным Минпросвещения, прибывших в «Артек» детей отправляют домой. Заезд в «Алые паруса» отменили. Указ главы Крыма Сергея Аксенова будет действовать до 1 сентября. Севастопольские лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» продолжат работать и примут детей по плану 24 и 25 июня, говорил губернатор Михаил Развожаев.
Среди возможных альтернатив отдыху в Крыму рассматриваются лагеря Анапы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). Отдельно туроператоры прорабатывают использование на других направлениях уже приобретенных ж/д билетов. При этом точное число детей, которые столкнулись с ограничениями, в РСТ не назвали. Там заявили, что каждый случай рассматривается отдельно с учетом пожеланий родителей и возможностей размещения.
Решение властей Крыма приостановить приём детей в лагеря до 1 сентября, вызванное соображениями безопасности, является лишь частью более широкой картины проблем и изменений в индустрии детского отдыха. В последние годы российский детский отдых сталкивается с рядом вызовов, таких как нехватка загородных лагерей, высокая стоимость путёвок и необходимость в единой системе регулирования образовательных и воспитательных программ, особенно в частных учреждениях.
На этом фоне Краснодарский край традиционно лидирует как направление для детского летнего отдыха, а Анапа, несмотря на некоторые трудности, является одним из популярных мест с крупными детскими лагерями. Туроператоры выражают надежду на открытие детских лагерей в Анапе, поскольку существуют сложности с организацией поездок в Крым и невозможностью для многих семей использовать зарубежные направления. Ранее Крым активно принимал детей из различных регионов России, включая Белгородскую область, а также из присоединённых регионов РФ.