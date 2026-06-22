Yonhap: бывшего министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего министра юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ к 25 годам лишения свободы, сообщило агентство Yonhap. Приговор ему вынесен за причастность к введению военного положения экс-президентом Юн Сок Ёлем в декабре 2024 года.

В феврале текущего года самого Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения, которое было квалифицировано как попытка совершения мятежа. Также было вынесено еще несколько приговоров по этому делу: бывшего министра обороны приговорили к 30 годам тюрьмы, а экс-начальника Национального полицейского управления — к 12 годам.

Суд счел, что Пак Сон Чжэ играл одну из ключевых ролей во введении военного положения и попытке мятежа. Сразу же после того, как президент принял решение о военном положении, Пак собрал совещание сотрудников Министерства юстиции. На нем, по данным следствия, обсуждались места заключения для политиков, которых собирались задержать по приказу Юн Сок Ёля. Решение об арестах нескольких оппозиционных политиков было одной из причин, по которым суд квалифицировал действия президента и министров именно как попытку мятежа.

Яна Рождественская