Yonhap: бывшего министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы
Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего министра юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ к 25 годам лишения свободы, сообщило агентство Yonhap. Приговор ему вынесен за причастность к введению военного положения экс-президентом Юн Сок Ёлем в декабре 2024 года.
В феврале текущего года самого Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному тюремному заключению за необоснованное введение военного положения, которое было квалифицировано как попытка совершения мятежа. Также было вынесено еще несколько приговоров по этому делу: бывшего министра обороны приговорили к 30 годам тюрьмы, а экс-начальника Национального полицейского управления — к 12 годам.
Суд счел, что Пак Сон Чжэ играл одну из ключевых ролей во введении военного положения и попытке мятежа. Сразу же после того, как президент принял решение о военном положении, Пак собрал совещание сотрудников Министерства юстиции. На нем, по данным следствия, обсуждались места заключения для политиков, которых собирались задержать по приказу Юн Сок Ёля. Решение об арестах нескольких оппозиционных политиков было одной из причин, по которым суд квалифицировал действия президента и министров именно как попытку мятежа.
Введение военного положения 3 декабря 2024 года бывшим президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, ставшее причиной многочисленных судебных процессов и приговоров, продлилось всего шесть часов. Власти Южной Кореи объясняли решение остановить работу парламента и партий, а также взять под контроль СМИ необходимостью защитить страну от «северокорейских коммунистических сил». Однако парламент незамедлительно проголосовал за отмену военного положения, вынудив президента отозвать указ.
Прокуратура Южной Кореи квалифицировала действия Юн Сок Ёля и его пособников как организацию мятежа с целью насильственного удержания власти и подрыва конституционного строя. Расследование также выявило планы по аресту и задержанию ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи. Эти события привели к импичменту Юн Сок Ёля и последующим судебным разбирательствам, где прокуратура для него запрашивала смертную казнь. Действия экс-президента повлекли за собой глубокий политический кризис и вызвали серьезную обеспокоенность, в том числе и со стороны Кремля, который назвал ситуацию тревожной.