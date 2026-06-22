Захарова заявила о проработке выездного голосования на выборах в Госдуму

МИД России приступил к подготовке к выборам депутатов Госдумы за рубежом. Как сообщила «РИА Новости» представитель ведомства Мария Захарова, планируется открыть около 350 избирательных участков в разных странах. Точное количество участков станет известно ближе к сентябрю.

В МИДе также прорабатывают возможность выездного и досрочного голосования в государствах, где проживает много россиян, и на популярных туристических направлениях, если это разрешено местным законодательством.

Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Центризбирком на первом после официального старта думской кампании заседании 17 июня утвердил даты голосования. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Дополнительные формы голосования (в том числе выездное и на придомовых территориях) будут доступны в течение всех трех дней в 12 регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях. В остальных 77 субъектах выездное голосование возможно в первые два дня в населенных пунктах, сообщение с которыми затруднено.