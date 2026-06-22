На 12 лет осудили экс-председателя правительства Кузбасса за мошенничество

Ленинск-Кузнецкий горсуд 22 июня вынес приговор бывшему председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Его признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к 12 годам колонии и штрафу 4,8 млн руб., сообщили «Ъ-Сибирь» в областной прокуратуре. Свою вину осужденный не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Сторона обвинения ранее просила назначить подсудимому 14 лет колонии. Уголовное дело находилось в производстве суда с декабря 2023 года.

По версии следствия, в 2014–2018 годах комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Ленинска-Кузнецкого заключил с компанией «Экострой ЛК» контракты на покупку квартир для переселения граждан. Застройщик был обязан построить дома и выполнить работы по благоустройству. Согласно материалам дела, Вячеслав Телегин, который тогда занимал пост мэра, вступил в сговор с председателем КУМИ, главным инженером и гендиректором строительной компании. Фигуранты дела заключили 30 контрактов дополнительно с той же организацией, хотя работы уже были предусмотрены ранее подписанными договорами. Ущерб следствие оценивает более чем в 70 млн руб.

В 2018 году Вячеслав Телегин перешел в структуры областной исполнительной власти. В феврале 2021 года он возглавил правительство Кузбасса, а 5 августа 2022-го ушел в отставку, сославшись на ухудшение состояния здоровья.

Александра Стрелкова