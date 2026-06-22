Российский тренер Адиев досрочно расторг контракт с «МЛ Витебск»

Магомед Адиев досрочно расторг соглашение с белорусским футбольным клубом «МЛ Витебск». Прекращение сотрудничества связано с «оскорбительными действиями» в отношении специалиста.

«Продолжение трудовых отношений между Адиевым и клубом стало невозможным в результате неправомерных и оскорбительных действий клуба в отношении тренера, направленных на создание невыносимых условий работы и принуждение Адиева к расторжению контракта, изменение его условий, в том числе трудовых функций и обязанностей»,— сказано в заявлении правовой компании «Алетейя», представляющей интересы тренера.

Магомед Адиев возглавил белорусскую команду 28 апреля. Под его руководством клуб провел семь матчей, в которых одержал четыре победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. 16 июня господина Адиева и его помощника Филиппа Соколинского отстранили от тренировок с командой. Причины этого решения не раскрывались.

21 июня специалист с трибун наблюдал за домашним матчем чемпионата Белоруссии против «Минска». После игры он заявил, что из-за действующего контракта не хочет публично оценивать действия руководства клуба.

Предыдущим местом работы 48-летнего Адиева были самарские «Крылья Советов». Также специалист руководил махачкалинским «Анжи», карагандинским «Шахтером», грозненским «Ахматом» и подмосковными «Химками». С 2022 по 2024 год он занимал пост главного тренера сборной Казахстана.

Таисия Орлова