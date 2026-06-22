Томские коммунисты выдвинут депутата гордумы в Госдуму РФ

В единственном одномандатном округе на выборах в Госдуму РФ в Томской области КПРФ выдвинет кандидатом Владимира Чолахяна. Об этом сообщил первый секретарь обкома партии Андрей Петров.

«На двух предвыборных кампаниях ему удалось одержать победу среди местных олигархов, представителей партии власти. Уже два созыва успешно работает депутатом думы города Томска»,— сказал лидер томских коммунистов о причинах такого решения.

Кандидаты в депутаты Госдумы РФ от Компартии были утверждены на съезде, состоявшемся 20 июня. Напомним, перед съездом КПРФ организовала проект «Народный кандидат», являющийся формой предварительного голосования. Тогда руководство партии предложило в Томском одномандатном округе №180 только одну кандидатуру — депутата областной законодательной думы Максима Лучшева. Однако участники голосования, согласно правилам проекта, могли предложить и другого претендента.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Единая Россия» в этом округе выдвинет также депутата гордумы Томска — первого вице-спикера Илью Леонтьева.

Валерий Лавский