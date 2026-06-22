В Хакасии учредят медаль для общественных активистов и меценатов

В Республике Хакасия планируют учредить новую государственную награду — медаль «За верность долгу и служение людям». Это следует из законопроекта, внесенного в верховный совет главой региона Валентином Коноваловым.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он призван стимулировать граждан к активному участию в решении социально значимых задач, развитию волонтерства и благотворительности.

По данным первого заместителя главы Хакасии Татьяны Курбатовой, изготовление 20 новых нагрудных знаков обойдется в 93 тыс. руб. (4,65 тыс. руб. за комплект). Средства выделят из регионального бюджета.

Валерий Лавский