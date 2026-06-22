Росздравнадзор выявил почти 2 млн некачественных медизделий в 2025 году

В 2025 году Росздравнадзор провел более 380 проверок и выявил 1,9 млн незарегистрированных, фальсифицированных и недоброкачественных медицинских изделий. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Новамед-2026», передает ТАСС.

По словам господина Мурашко, было направлено свыше 1,8 тыс. сообщений о неблагоприятных последствиях при использовании медизделий. В прошлом году ведомство зарегистрировало около 3,5 тыс. новых медизделий и внесло изменения более чем в 7 тыс. регистрационных досье. Министр отметил, что одним из действенных инструментов борьбы с незаконным оборотом становится система маркировки. Сейчас обязательно маркируют 13 видов изделий, еще 13 участвуют в эксперименте, перечень планируют расширять.

В конце апреля «Ъ» писал, что оборот некачественных товаров, подлежащих маркировке, могут начать блокировать во внесудебном порядке с помощью системы «Честный знак». Такой законопроект внесен в Госдуму и может быть рассмотрен в первом чтении в июле. Минпромторг и оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поддерживают инициативу и участвовали в ее подготовке.