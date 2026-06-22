72-летнего уральца приговорили к принудительным работам за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд приговорил 72-летнего жителя Новоуральска Виктора Казакова к одному году принудительных работ. Его признали виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма с использованием интернета), сообщили в пресс-службе суда.

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В марте 2022 года подсудимый разместил в открытом доступе на сайте публикацию с текстом и двумя фотографиями. На одном из снимков была мемориальная тумба с надписью.

По заключению лингвистической экспертизы, содержание надписи выражает презрительное отношение к Аллее Боевой Славы — мемориалу, увековечивающему память защитников Отечества, погибших в Великую Отечественную войну.

Суд назначил Казакову наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Также ему на два года запретили заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее уральца оштрафовали на 45 тыс. руб. за пост с окровавленным Иосифом Сталиным. 19-летнего Станислава Кайгородова признали виновным в реабилитации нацизма.

Анна Капустина