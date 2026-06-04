Суд оштрафовал уральца за пост с окровавленным портретом Сталина

Свердловский областной суд назначил 19-летнему Станиславу Кайгородову штраф в размере 45 тыс. руб. за публикацию поста с видоизмененным портретом Иосифа Сталина. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, его признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, он опубликовал в одном из telegram-каналов фотографию, где изображен окровавленный вождь на фоне звезды. Обвиняемый признал свою вину частично.

«Действия осужденного суд расценил как распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенные публично, с использованием интернета»,— прокомментировали в пресс-службе судов Свердловской области.

Артем Путилов