Шереметьево возобновил работу

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры вводят для обеспечения безопасности полетов, пояснили в агентстве. Шереметьево приостанавливал работу примерно на два часа. Домодедово и Внуково продолжают принимать и выпускать самолеты по согласованию с властями.

С начала дня на подлете к Москве сбиты 80 беспилотников. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле мэр Сергей Собянин не приводил.