Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 80
Силы ПВО менее чем за час уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала дня вблизи столицы сбили 80 БПЛА.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.
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