Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 80

Силы ПВО менее чем за час уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Всего с начала дня вблизи столицы сбили 80 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел.

Аэропорт Шереметьево полностью закрыт. Домодедово и Внуково работают по согласованию с властями.