НКР присвоило акциям «Дом.РФ» наивысший некредитный рейтинг

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило акциям ПАО «Дом.РФ» некредитный рейтинг на уровне «пять звезд». Характеристика соответствует высокому потенциалу роста стоимости бумаг.

Рейтинг НКР основан на оценке общей доходности акций «Дом.РФ» в 51%, которая состоит из потенциала роста на 40% по сравнению с текущей ценой в 3,23 тыс. руб. за штуку и дивдоходности 11% за 2025 год.

«В среднесрочной перспективе ДОМ.РФ останется компанией роста, одновременно являясь значимой дивидендной историей на российском рынке акций»,— убеждены в НКР. При оценке потенциала доходности учитывались несколько факторов, в том числе роль «Дом.РФ» в области жилищного строительства, устойчивый характер деятельности, высокая эффективность и низкие затраты при масштабировании бизнеса, а также высокая рентабельность.

По прогнозам НКР, при выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли капитал «Дом.РФ» может удвоиться за 2025-2030 годы. Дивиденды могут вырасти с 247 руб. на акцию в 2026 году до 552 руб. на акцию в 2030-м, а доходность по ним — с 11% до 24% соответственно. Рост чистой прибыли группы, считают в НКР, замедлится со среднегодовых 37% в 2023–2025 годах до 27% в 2025–2027 годах и 21% в 2025–2030 годах, но все еще останется высоким.

Среди потенциальных рисков агентство отметило ухудшение качества кредитного портфеля из-за локального падения спроса на рынке жилья, вероятности стагнации или снижения цен. Кроме того, существует риск сокращения объемов господдержки рынка ипотеки, особенно по сравнению с периодом начала 2020-х, указали в НКР.

«Дом.РФ» провел IPO в ноябре 2025 года. Компании удалось привлечь на размещении 31,7 млрд руб. В апреле набсовет «Дом.РФ» впервые после выхода на публичный рынок рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 44 млрд руб., или 50% от чистой прибыли за отчетный период.