Набсовет «Дом.РФ» рекомендовал выплатить дивиденды впервые после IPO
Совет директоров ПАО «Дом.РФ» по итогам совещания рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год, указано на сайте раскрытия информации. Всего компания перечислит акционерам 44 млрд руб., или 50% прибыли за прошлый год. Стоимость одной бумаги — 246,8 руб. Доходность составляет 10,9%.
Около 12:00 мск на новостях о рекомендации по дивидендам акции «Дом.РФ» росли на 2,32% — до 2,274 тыс. руб. за штуку. К 12:30 мск акции компании замедлили рост и торговались по 2,266 тыс. руб. за бумагу.
В случае положительного решения по выплате это будут первые дивиденды «Дом.РФ» после IPO. Компания провела первичное размещение акций на бирже осенью 2025 года и привлекла от инвесторов 25 млрд руб., что стало крупнейшим IPO с 2021 года.