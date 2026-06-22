WSJ: в Иране выросло число казней противников режима
В последние недели, после снижения интенсивности боевых действий и начала переговоров о перемирии, в Иране увеличилось число казней противников режима. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные правозащитных организаций.
По данным газеты, с начала года в стране по политическим обвинениям казнили как минимум 45 человек. Как сообщают правозащитные организации, сейчас против политических противников часто используется обвинение в шпионаже.
Иранские власти не прекращали арестовывать и казнить диссидентов и во время активных боевых действий. Однако правозащитники отмечают рост числа казней в последние недели. Как отмечает WSJ, это «вызывает тревогу за судьбу тысяч иранцев, которые все еще находятся в тюрьмах за участие в январских протестах».
Последняя большая волна протестов прошла в Иране в конце декабря—январе. Волнения охватили десятки городов. Им предшествовали обострение экономического кризиса, обвал курса национальной валюты и скачок цен. Ранее СМИ уже сообщали о казнях нескольких участников протестов.
Увеличение числа казней в Иране в последние недели, о котором сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правозащитные организации, происходит на фоне продолжительного роста применения смертной казни. Например, в 2023 году в Иране было казнено не менее 834 человек, что стало восьмилетним максимумом, тогда как в 2022 году этот показатель составлял не менее 576 человек. Рост числа казней связывается с попыткой властей подавить массовые протесты, которые проходили в стране осенью 2022 года, а также с увеличением числа приговоров по обвинениям, не связанным напрямую с политикой, например, за преступления, связанные с наркотиками.
Протесты в Иране, о которых упоминается в новости, начались из-за серьезного экономического кризиса, обесценивания национальной валюты (иранского риала) и резкого роста цен. Например, в конце декабря 2025 года риал упал до исторического минимума. Власти Ирана обвиняли США и Израиль в организации этих протестов, а высший руководитель Ирана даже заявлял, что «умные люди» не должны «говорить с этой нацией языком угроз». В контексте последних событий США рассматривали возможность нанесения ударов по Ирану, в том числе по невоенным объектам, в ответ на действия иранских властей в отношении протестующих. Кроме того, в Иране на фоне протестов наблюдалась новая волна арестов несогласных, которых обвиняли, в частности, в передаче данных иностранным СМИ.