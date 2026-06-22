WSJ: в Иране выросло число казней противников режима

В последние недели, после снижения интенсивности боевых действий и начала переговоров о перемирии, в Иране увеличилось число казней противников режима. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные правозащитных организаций.

По данным газеты, с начала года в стране по политическим обвинениям казнили как минимум 45 человек. Как сообщают правозащитные организации, сейчас против политических противников часто используется обвинение в шпионаже.

Иранские власти не прекращали арестовывать и казнить диссидентов и во время активных боевых действий. Однако правозащитники отмечают рост числа казней в последние недели. Как отмечает WSJ, это «вызывает тревогу за судьбу тысяч иранцев, которые все еще находятся в тюрьмах за участие в январских протестах».

Последняя большая волна протестов прошла в Иране в конце декабря—январе. Волнения охватили десятки городов. Им предшествовали обострение экономического кризиса, обвал курса национальной валюты и скачок цен. Ранее СМИ уже сообщали о казнях нескольких участников протестов.

Яна Рождественская