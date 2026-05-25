В Иране казнили участника январских протестов

В Иране привели в исполнение смертный приговор Аббасу Акбари — одному из участников протестов, проходивших в январе этого года, передает агентство IRNA. Власти называют его одним из вооруженных лидеров антиправительственных выступлений.

По версии следствия, осужденный руководил беспорядками в округе Наин провинции Исфахан. Власти утверждают, что он сыграл ключевую роль в нападении на здание окружной администрации, а также участвовал в погромах объектов инфраструктуры и зданий силовых ведомств.

Антиправительственные выступления вспыхнули в Иране 28 декабря 2025 года. Этому предшествовало обострение экономического кризиса, обвал курса национальной валюты и скачок цен. Вскоре беспорядки охватили десятки городов страны. Журнал Time и телеканал Iran International утверждали, что во время протестов были убиты более 30 тыс. человек. Власти Ирана называли эти данные ложью. Базирующаяся в США правозащитная организация HRANA подтвердила гибель по меньшей мере 7 тыс. иранцев.

Как ранее сообщал базирующийся в США Центр по правам человека в Иране, с середины марта по конец апреля в республике произошел беспрецедентный рост числа казней. Власти повесили по меньшей мере 22 политических заключенных, включая десять человек, задержанных во время январских протестов. По данным правозащитников, суды проходили в условиях строгой секретности, а приговоры выносились на основании признаний, полученных под пытками.

Протесты в Иране

Протестный митинг в столице Ирана, 10 января

Фото: Zuma / ТАСС

По данным Reuters, на акциях протеста погибли 2 тыс. человек. Оппозиционный телеканал Iran International со ссылкой на источники пишет о 12 тыс. жертв

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Толпа протестующих в Тегеране, 9 января

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

Сгоревшие автомобили на улице в Тегеране, 10 января

Фото: IRIB / WANA / Reuters

Протесты охватили около 50 городов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Правозащитная организация HRANA сообщала о более 10 тыс. задержанных в ходе протестов

Фото: Khoshiran / Middle East Images / AFP

Представители власти Ирана заявляют, что к организации протестов причастны США и Израиль

Фото: MAHSA / Middle East Images / AFP

В поддержку действующих властей в ряде городов были организованы проправительственные шествия, их транслирует государственное телевидение

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Сотрудник иранской полиции на проправительственном митинге в Тегеране

Фото: Stringer / WANA / Reuters

Проправительственный митинг в Тегеране, 12 января

Фото: Stringer / WANA / Reuters

