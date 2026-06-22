В Воронеже задержан подозреваемый в слежке за военными объектами
Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Воронежа. По версии спецслужбы, он был завербован Украиной для наблюдения за военными объектами в Москве и области.
Согласно пресс-релизу ФСБ, с мужчиной связались через мессенджер Telegram, ему пообещали материальное вознаграждение. Помимо слежки он якобы занимался поиском в интернете других лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров.
У задержанного изъят смартфон. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК (госизмена), по решению суда мужчина помещен под арест. Обвиняемый «признал вину и активно сотрудничает со следствием», добавили в ФСБ.
На прошлой неделе ФСБ задержала в Тюменской области, Краснодарском крае и Адыгее троих предполагаемых пособников спецслужб Украины. Они якобы планировали диверсионно-террористические акты в стране.
Задержание 21-летнего жителя Воронежа по обвинению в госизмене в связи со слежкой за военными объектами и поиском пособников для спецслужб Украины — не единичный случай. В 2024–2025 годах ФСБ неоднократно сообщала о подобных инцидентах в Воронежской области и других регионах России. Злоумышленники обычно вступали в контакт с представителями спецслужб Украины, в том числе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ, через мессенджеры, получая взамен материальное вознаграждение или обещания безопасного выезда из страны.
Помимо сбора данных о военных объектах, передвижении войск и системах ПВО, задержанные могли планировать и осуществлять диверсионно-террористические акты, в том числе на объектах энергетической инфраструктуры. Зафиксированы случаи, когда задержанные также занимались изготовлением и распространением листовок, дискредитирующих российскую армию, или участвовали в финансировании украинских военизированных объединений. Эти действия приводят к возбуждению уголовных дел по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ), приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).